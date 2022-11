leggo.it

Fichi si nasce amici si diventaracconta la sua vita prima e dopo l'incontro con Bruno Arena , scomparso a settembre dopo anni difficili in seguito a una lunga malattia . Fichi d'India: ...Al via la messa in onda di Pinocchiocchiò , la nuova serie comica byADV PRODUCTION di Massimiliano Triassi che vede come interpreti del mitico duo "Il Gatto e La Volpe "ed Enzo Salvi , due big della Italian Comedy . In particolare, a partire da martedì 29 novembre, il brillante format scritto da Salvatore Turco , Marco Lanzuise e Rosario Verde, ... Max Cavallari racconta Bruno Arena: «Ci siamo incontrati all'oratorio, io ero una pecora nera...» La partita l'hanno vinta loro. Con Non spegnere mai la luna. Fichi si nasce amici si diventa Max Cavallari racconta la sua vita prima e dopo l'incontro con Bruno Arena, scomparso a settembre dopo anni ...Al via la messa in onda di Pinocchiocchiò, la nuova serie comica by Max Adv Production di Massimiliano Triassi che vede come interpreti del ...