LIVE Olanda-Qatar 2-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | De Jong trova il gol del raddoppio!

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ECUADOR-SENEGAL DALLE 16.00 50? SECONDO GOL!!!! Tap-in vincente di Dedopo l’intervento miracoloso di Barsham su Depay! 49? Ilriparte con velocità, ma il cross basso di Mohammad viene spazzato via da un attento Ake. 48? Non cambia l’atteggiamento del, che aspetta l’all’interno della metà campo difensiva senza pressare. 47? Ake respinge di testa il cross di Afif, dadi punizione sulla fascia sinistra. 46? Nessuna sostituzione all’intervallo da parte dei due allenatori. 17.03 Si riparte! Comincia il secondo tempo tra! 16.581-0 ...

All'Al Bayt Stadium il match valido per la terza giornata dei Mondiali trae Qatar: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Bayt Stadium va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Con una vittoria si qualificherebbero matematicamente agli ottavi di finale; in cao di pareggio dovrebbero sperare in un miracoloso successo del Qatar contro l'. Le due rappresentative si sono ...L'Olanda vuole chiudere al al primo posto il girone A dei Mondiali. Gli Oranje affrontano il Qatar padrone di casa già eliminato e dovranno attendere anche il risultato di Ecuador-Senegal: in caso di ...Da lunedì 21 novembre fino al 18 dicembre, giorno della finalissima, dalle 17:00 alle 19:00 ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar, il nostro programma sui Mondiali ...