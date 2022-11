L’app PostePay non funziona oggi 29 novembre | servizio non disponibile

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 novembre 2022)non29: quando si tenta di accedere alviene restituito il messaggio di errore ‘si è verificato un problema, si prega di riprovare più tardi (502)‘. Nel momento in cui si tenta nuovamente l’accesso spunta l’avviso ‘ilnon è al momento. Ti preghiamo di riprovare più tardi‘. In altre parole,non, è un dato ormai assodato, con cui bisogna fare attualmente i conti. Speriamo che il reparto tecnico sia già stato messo al corrente del disguido e che stia lavorando per ripristinare le cose, in modo da permettere agli utenti di riprendere la regolare fruizione del. L’unica cosa da fare è ...