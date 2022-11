Industria | Istat | fatturato settembre -1 | 2%

Leggi su lopinionista

(Di martedì 29 novembre 2022) ROMA – Asi stima che ildell’, al netto dei fattori stagionali, diminuisca dell’1,2%, in termini congiunturali, sia per il totale sia per le componenti interna ed estera. Lo rileva l’. Corretto per gli effetti di calendario iltotale cresce invece in termini tendenziali del 18,0%, con aumenti del 17,5% sul mercato interno e del 19,2% su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 22 come a2021. In particolare si registrano incrementi tendenziali marcati per l’energia (+37,1%), più contenuti per i beni strumentali (+19,2%), i beni di consumo (+17,6%) e i beni intermedi (+14,8%). A ottobre 2022 invece i prezzi alla produzione dell’diminuiscono del 3,3% su base mensile e aumentano del 28,0% su base annua ...