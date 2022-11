Fernanda Lessa e l' alcol | Ho avuto una ricaduta dopo il suicidio di un' amica

(Di martedì 29 novembre 2022)bella e dannata, sempre in lotta contro l'TANTE EMOZIONI 'Grande Fratello Vip', le immagini della diciannovesima puntata DAI SOCIAL ALLA CARTA Alessia Mancini, ricette e beauty ...

bella e dannata, sempre in lotta contro l'alcol TANTE EMOZIONI 'Grande Fratello Vip', le immagini della diciannovesima puntata DAI SOCIAL ALLA CARTA Alessia Mancini, ricette e beauty ...CosìEra qualcosa che si sapeva negli ambienti del mondo della spettacolo ma adesso arrivano dichiarazioni ufficiali della modella sulle sue dipendenze. Si mette a nudo nella speranza che il ...Fernanda Lessa, negli anni, ha raccontato pubblicamente la sua lunga lotta contro l'alcolismo. Ha deciso di non nascondere nemmeno i lati peggiori e nella puntata de "Le Iene presentano Inside" (dedic ...Fernanda Lessa, sobria da 4 anni, ha confessato di aver avuto una ricaduta lo scorso 5 novembre a causa di un dramma da lei vissuto in privato.