Emma Marrone | ' Tinder? Sono una dominatrice'

(Di martedì 29 novembre 2022)si racconta senza freni. La cantante salentina è stata una delle protagoniste dell'evento di Vanity Fair che si è tenuto a Milano nei giorni scorsi.da sempre amata dai suoi fan per ...

si racconta senza freni. La cantante salentina è stata una delle protagoniste dell'evento di Vanity Fair che si è tenuto a Milano nei giorni scorsi.da sempre amata dai suoi fan per ..., per tutti semplicemente, continua a raccontarsi senza filtri ma con ironia. Esce il 29 novembre su Prime ...Questa mattina si è tenuta la proiezione riservata alla stampa del docu-film di Emma Marrone che attraversa gli ultimi due anni e mezzo della sua vita. “Sbagliata ascendente leone” si apre con il ...Emma Marrone si racconta senza freni. La cantante salentina è stata una delle protagoniste dell'evento di Vanity Fair che si è tenuto a Milano nei giorni scorsi. Emma da sempre amata dai suoi fan per ...