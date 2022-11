Diletta Leotta | pantaloncini cortissimi e calzettoni da uomo | gambe in primo piano | perfetta

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 29 novembre 2022)riesce sempre a non passare inosservata. La conduttrice non solo riesce sempre a finire al centro dell’attenzione per i suoi trascorsi sentimentali, ma anche per gli scatti che spesso condivide sui suoi social, molto femminili e sensuali. Come per esempio uno dei suoi abbastanza recenti scatti con un look mascolino. Anche… L'articolo proviene da Velvet Gossip.