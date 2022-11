Cristina Quaranta dura su Antonino Spinalbese Bruganelli interviene in difesa

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 29 novembre 2022) Se mesi fa ci avessero detto che sarebbe successo, non ci avremmo creduto. Eppure tutto può succedere, dentro e intorno al Grande Fratello Vip 7. Dopo la diciannovesima puntata in cui l’ex di Belen Rodriguez ha rifilato il palo ad Oriana Marzoli con tanto di recriminazioni come “non sei abbastanza per me…sei una Porsche, voglio un Ferrari, ecc“,. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Soniadifendee “sgrida”: “Sei più intelligente di così” La puntata di ieri ha diviso molto gli animi dentro e fuori dalla Casa. C’è chi ritiene scandaloso che un uomo possa scaricare una donna dopo averci fatto sesso in diretta televisiva e con tanto di apprezzamenti sgradevoli, e chi in ...