Brescia – SPAL | il commento di Enrico Alfonso

Leggi su seriea24

(Di martedì 29 novembre 2022) Nel post partita di, si è presentato davanti ai microfoni anche il portiere biancazzurro, che ha commentato così la sconfitta dei biancazzurri contro le rondinelle. “Penso che pecchiamo qualcosa dal punto di vista della cattiveria, – ha affermato il portierelino – perché la squadra si allena bene e sta bene insieme e questo lascia in tutti noi una grande dispiacere per questa sconfitta. Adesso pensiamo subito al Modena che è una partita importante per i nostri tifosi e per tutti noi, cercando di preparare la prossima sfida nel migliore dei modi in settimana, facendo tesoro degli errori commessi.” “Nel secondo tempo abbiamo messo sicuramente in campo qualcosa in più – ha concluso– ed era doveroso farlo per i nostri tifosi, che ci seguono ...