(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) –Italia annuncia oggi l’apertura del bando per la partecipazione alla ventunesimadelItalia per le donne e la scienza’. A partire da oggi, 29 novembre, le ricercatrici interessate potranno presentare la candidatura attraverso il sito https://www.forwomeninscience.com/, entro il 27 gennaio 2023. Dopo, il sistema non permetterà l’accesso e la registrazione al bando di concorso. Il programma, promosso in collaborazione con la Commissione nazionale italiana per l’, nei suoi ventun anni di storia, ha premiato 106 ricercatrici, supportando i loro progetti di ricerca e i loro studi nel nostro Paese. Sono sei le borse di studio che verranno assegnate, ognuna del valore di 20.000 euro, nei campi delle Scienze della vita, Scienze ambientali, Matematica, ...

Adnkronos

Roma, 29 nov. " L'Oréal Italia annuncia oggi l'apertura del bando per la partecipazione alla ventunesima edizione del Premio 'L'Oréal Italia per le donne e la scienza'. A partire da oggi, 29 novembre, ......Cappella campo primitivo "I Polifonici delle Alpi" -Rassegna corale "Ricordar Cantando" Cimitero Parco Martedì 1 novembre ore 11 Piazzale ingresso "Bertani, 80 Coro ANA di Collegno -... Al via 21ma edizione Premio L’Oréal-Unesco per le giovani under 35 La XXI edizione del raduno di pesca al calamaro e cefalopodi, con in palio il Trofeo “A’ Totanassa”, manifestazione ludico amatoriale organizzata dal locale. Il Gruppo Pesca dalla Barca Varazze, con i ...La XXI (ventesima) edizione del raduno di pesca al calamaro e cefalopodi, con in palio il Trofeo "A’ Totanassa", manifestazione ludico amatoriale organizzata dal locale ...