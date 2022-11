Tassi d' interesse ai massimi | la Bce prepara il nuovo rialzo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Christine Lagarde, presidente della Bce, in audizione in commissione Affari economici e monetari al Parlamento europeo è tornata a parlare delle mosse di Francoforte per contrastare l'inflazione: “Siamo impegnati a riportare l'inflazione al nostro obiettivo di medio termine e siamo determinati a prendere le misure necessarie per farlo. Prevediamo di aumentare ulteriormente ifino ai livelli necessari per garantire che l'inflazione torni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%. In questo contesto di elevata incertezza e con shock complessi che colpiscono l'economia, le decisioni del Consiglio direttivo continueranno a dipendere dai dati e seguiranno un approccio riunione per riunione. Quanto dobbiamo andare oltre e quanto velocemente dobbiamo arrivarci dipenderà dalle nostre prospettive aggiornate, dalla persistenza degli shock, dalla reazione ...

Sky Tg24

