Tangenti sulle pompe funebri | 3 arresti e altre 7 misure per dipendenti dell’ospedale di Saronno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dieci persone, tra cui medici edi(Varese) e alcuni imprenditori nel settore, sono state sottoposti a misura cautelare con accuse a vario titolo, per corruzione di incaricato di pubblico servizio, peculato, furto, truffa e falsità ideologica. Le, una custodia in carcere, una ai domiciliari, 2 divieti di esercizio di professione medica, 4 divieti di esercizio dell’attività di impresario funebre e 2 sospensioni dall’esercizio delle mansioni di addetto all’obitorio, sono scattate a seguito di un’indagine dei carabinieri coordinati dalla Procura di Busto Arsizio. Le indagini sono partite su impulso della direzione sanitaria dopo che nel 2020 vennero ricevute alcune segnalazioni in ordine a una somma di denaro ricevuta – a titolo non ...