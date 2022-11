Selvaggia Lucarelli smaschera un membro di Ballando con le stelle | l’orribile gesto non andato in onda

, sfogo terminale: viene giù BallandoIn questi giorni non si fa altro che parlare di: dallo scontro con Iva Zanicchi , fino alla sua presenza a Ballando con le Stelle dopo il lutto per la perdita della madre, passando per l'eliminazione di Enrico Montesano e l'...La giudice di Ballando critica le Belve e la loro conduttrice: “Vuole vincere, con sottolineature feroci e faccette allusive. Ma sembra una leva obbligatoria".Non è stata una serata facile quella di ieri per Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle. La cantante infatti è stata protagonista di una brutta caduta durante la sua esibizione.