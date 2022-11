“Io con te ci sto” GF Vip 7 | notte d’amore | Edoardo Tavassi si è lanciato

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022)e Micol Incorvaia hanno confessato il loro ‘amore’ al GF Vip 7. Alla fine è successo, dopo settimane di tira e molla interminabili, i due hanno finalmente aperto ai loro sentimenti. C’è da dire che l’ashtag #incorvassi sta spopolando da almeno un mese e questa è solo la conferma di ciò che si attendeva da tempo. In effetti di due concorrenti sono più vicini che mai e l’altra sera, il fratello di Guendalina, ha preso la palla al balzo per dichiararsi.ha infatti confessato a Micol che la vorrebbe nella sua vita anche fuori dal GF Vip. Naturalmente anche la giovane ha ricambiato e ha detto che anche lei lo vorrebbe rivedere fuori. In pienapoi,ha confessato all’amica speciale: “Se entrasse qualcuno per te è ovvio che mi roderebbe. Sarei contento per te ma a me ...