INTEGRAZIONE PROGRAMMA AMICHEVOLI FIORENTINA

(Di lunedì 28 novembre 2022) ACFcomunica che completerà il suo percorso di avvicinamento alla ripresa del Campionato con altre duedi prestigio internazionale. Sabato 17 dicembre, alle ore 15:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze la Squadra Viola sfiderà l’AS Monaco. Mercoledì 21 dicembre, infine, alle ore 18:00, sempre allo stadio Franchi, laaffronterà in amichevole l’FC Lugano. Entrambe leverranno trasmesse in diretta su DAZN. Eventuali altre informazioni e variazioni saranno comunicate successivamente. Fonte articolo e foto: www.acf.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Programma integra

