Incidente | a morire è la fidanzata del medico chiamato sul posto

(Di lunedì 28 novembre 2022) Unlegale di Bolzano,suldopo un, si è trovato dinnanzi una scena straziante: ha infatti dovuto dichiarare morta la propria. Il mestiere dellegale non è mai un lavoro semplice: esso si deve occupare della perizia di una salma per decretarne la morte e le cause. Quando però L'articolo proviene da Leggilo.org.

MessinaToday

Due donne morte e quattro feriti A bordo dell'Opel che ha vistole due donne, c'erano anche ... Subito dopo l', la strada è stata interrotta al traffico per consentire il soccorso e ...Avrebbe detto ls vittima agli agenti: 'Preferivopiuttosto che rimanere sola a casa con il compagno di mia madre . Ha sempre provato a violentarmi '. In audizione protetta e di... Tragico incidente in autostrada, Lillo Giglio e un destino crudele: a 33 anni ha visto morire il fratello Una cerimonia per ricordare l' operaio Ilva Francesco Zaccaria, a dieci anni dalla sua morte avvenuta su uno degli sporgenti portuali gestiti dal Siderurgico, si è svolta oggi a Taranto davanti alla d ...Nel 2021 in Veneto si sono verificati 12.403 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 285 persone e il ferimento di altre 16.512. (ANSA) ...