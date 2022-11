Il Portogallo vince ancora e vola agli ottavi | decide la doppietta di Fernandes

Tuttosport

Il2 - 0 contro l' Uruguay e conquista la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar con una giornata di anticipo. Primo tempo targato, ma senza nessuna rete ......00 Piacenza - Civitanova 2 - 3 Visualizza SuperLega CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Cameroon - Serbia 3 - 3 14:00 Corea del sud - Ghana 2 - 3 17:00 Brasile - Svizzera 0 - 0 20:00- Uruguay ... Mondiali 2022, vince il Portogallo L’incredibile statistica, c’entra Cristiano Ronaldo Al 32’ prima vera occasione della partita: il centrocampista del Tottenham vince un paio di contrasti, ma al momento clou si trova davanti Diego Costa ...Bruno Fernandes regala la qualificazione al Portogallo agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Lusitani più tecnici e con grandi abilità nel palleggio ma l'Uruguay ha sbagliato tanto in fase conc ...