Il Paradiso delle signore | quando torna in onda su Rai 1

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 novembre 2022)ilinsu Rai 1? La popolare fiction di Rai 1 si ferma per due settimane per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di Qatar 2022, di cui la Rai ha i diritti in esclusiva. Da questa settimana Rai 1 trasmetterà sia la partita16 che quella20, dovendo quindi stravolgere il proprio palinsesto. Ecco perché Ilnon va in. Salteranno anche altre trasmissioni come La vita in diretta. L’ultima puntata della fiction prima della sosta è stata trasmessa venerdì 25 novembre. Mainsu Rai 1? Scopriamolo insieme....