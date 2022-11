Il Napoli mette gli occhi su Lazar Samardzic

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ilavrebbe messo glisu,centrocampista dell'Udinese,ecco cosa riporta Il Mattino "Le parole di Spalletti perè evidentemente una segnalazione importante. Tanto è vero che i dirigenti stessi si sono subito messi all’opera per riaprire un discorso che può essere d’attualità già a gennaio. Sono vivi i contatti con l’entourage del giocatore. Ma l’obiettivo azzurro non è quello è dirlo subito a disposizione di Spalletti ma di anticipare le mosse in vista delle manovre di luglio".

Sport Fanpage

La procura diha aperto un fascicolo per frana colposa. Ma nella caccia alle responsabilità ... Loin luce il nuovo report ' Il clima è già cambiato ' dell'Osservatorio CittàClima 2022 di ...In 7 secondi la Miwai primi 2 con Alunderis. Sulla rimessa conseguente la mano lesta di Mutombo ruba palla al finora perfetto Fabio Di, serve Lucarelli che impatta il match su un 75 ... Il Napoli mette Anguissa in cassaforte col rinnovo: nel contratto c'è un'opzione speciale In Campania si registrano circa 4.500 ricoveri ogni anno causati da ictus ischemico, di cui quasi 2.000 solo nel comune di Napoli e provincia ... nella rete regionale tempodipendente dell’ictus ...Il Napoli sta mettendo in mostra tanti grandi talenti in questa stagione, e alcuni stanno attirando sguardi indiscreti dai top club europei.