Giugliano | consiglio approva mozione per aiutare ischitani colpiti dalla frana

...rigenerazione urbana e sostenibilità" che si è svolto nella sala consiliare del Comune di... segretaria Teresa Angelino ), molto attiva, che con l'ausilio delha organizzato questo ...... tra gli altri, il sindaco di Nola, Carlo Buonauro, l'assessore comunale Raffaelee il ... sicuramente, ilFederale lavorerà per permettere a questo evento di migliorare sempre di ...Ieri la polizia ha condotto controlli Alto Impatto nelle città di Napoli e Giugliano. Gli agenti del commissariato, i militari della Stazione ...Dalle prime ore dell'alba il maltempo - così come da previsioni - ha creato non solo i primi disagi, ma anche i primi danni. In diversi comuni della provincia di Napoli, infatti, si registrano allagam ...