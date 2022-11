De Matteis | “Hamsik potrebbe tornare a Napoli | tecnicamente si può”

Napoli - Paolo De, ex Team Manager della SSC Napoli, ha parlato a Canale 21 nel corso di Campania Sport di un possibile ritorno di Marekal Napoli per provare a vincere insieme lo scudetto. Queste le ...A Radio Crc, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia La Rete' di Raffaele Auriemma, è intervenuto Paolo De, ex team manager del Napoli ed attualmente technical manager della Slovacchia. Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...Hamsik-Napoli Paolo De Matteis, ex Team Manager della SSC Napoli riprenderebbe lo slovacco per fargli vincere lo scudetto.Napoli, ritorno in vista per Marek Hamšík Paolo De Matteis, ex Team Manager della squadra, parla di una possibilità concreta da attuare.