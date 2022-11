De Falco | “Il disastro di Ischia grava sulle spalle di tanti soggetti e il governo Conte I è sicuramente corresponsabile”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 28 novembre 2022) Visti i precedenti, quanto di terribile accaduto con la frana di, ha prepotentemente rilanciato l’annosa questione dei condoni che nel nostro Paese rappresentato una larga ferita emotivo di ‘malapolitica’. Ed oggi, a gettare – legittimamente – benzina sul fuoco è stato Gregorio De, ex senatore del M5s il quale, incontrando i media ha tenuto a rimarcare che “Il mio no al condono mi costò l’espulsione dal Movimento 5 Stelle“. Condono, De: “Se fosse vero quello che dice, sarebbe bastato un atto amministrativo e un modellino unificato” Prendendo esempio dallastata norma del decreto Genova del 2018 (l’articolo 25 sulla “definizione delle procedure di condono”) che, per l’appunto, riguardava proprio l’isola, oggi viene rinfacciato da Italia Viva all’ex premier Giuseppe ...