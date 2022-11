Corea del Sud-Ghana | programma e telecronisti Rai Mondiali Qatar 2022

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ile isulla Rai didel Sud-, match valido per la seconda giornata della fase a gironi deidi. Partita delicata questa nel girone H, visto che due squadre poco considerate si danno battaglia per arrivare all’ultima giornata con in mano le chance per gli ottavi. Chi riuscirà ad avere la meglio a Doha? Appuntamento alle ore 14 di lunedì 28 novembre.del Sud-sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela. SportFace.

Si chiude oggi la seconda giornata della fase a gironi di Qatar 2022 per i Gruppi G e H. Si parte alle 11 con Camerun - Serbia, poiSud - Ghana ...Per e soci trovare la viagol non sarà facile.Il gruppo E regala al Mondiale il meglio e il peggio in campo in una sola giornata. La nazionale di Luis Enrique è pura tecnica in velocità, divertente, positiva, coraggiosa nell'età media del suo und ...Mohammed Kudus è forse una delle poche speranze di un Ghana che ha spaventato il Portogallo e che vuole risolvere il rebus della Corea del Sud. E mentre James Rodriguez dice che i numeri 10 stanno ...