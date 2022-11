Alessia Piperno torna su Instagram e racconta la detenzione in Iran

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 28 novembre 2022) La Travel blogger è stata detenuta per 45 giorni Ha passato 45 giorni in, travel blogger arrestata e rientrata in Italia lo scorso 10 novembre. Per la prima volta così su, attraverso un lungo post hato il suo calvario nella prigione di Tehran. «Nei primi giorni di settembre, andai a visitare per la prima volta nella mia vita una prigione a Teheran. Si trattava del carcere di Ebrat, ormai diventato museo, ma che una volta era utilizzato dalla polizia segreta Savak, per torturare i detenuti. Rimasi tra quelle mura per diverse ore, cercando di immaginare la paura che si viveva all’interno di quelle celle».poi continua: «”Le urla dei prigionieri si sentivano per tutta la prigione”. Così mi raccontò la mia guida. In ...