(Di lunedì 28 novembre 2022) Gli eventi datati 28Nove stagioni a Campo di Marte e quattro con l’Hellas: in Fiorentina-Verona del 281982 Celeste Pin realizzava il primo gol in Serie A. E proprio in un match tra gigliati e gialloblù saluterà il massimo campionato, il 26 aprile di dieci anni dopo. Quel dì nel torneo cadetto Enrico Vella scriveva l’incipit realizzativo con la maglia della Lazio. E sempre in B esattamente quarant’anni fa Oscar Tacchi, figlio di Juan Carlos (militò in A con Torino, Alessandria e Napoli) siglava la prima rete con il Campobasso. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.