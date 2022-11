Soumahoro | ex lavoratori coop | Centri come carceri | minori uscivano per andare a lavorare

Tre exdella cooperativa Karibu, amministrata dalla moglie e dalla suocera del deputato di Sinistra italiana Aboubakarhanno denunciato il mancato pagamento degli stipendi e le gravi ...Tre exdella cooperativa Karibu, amministrata dalla moglie e dalla suocera del deputato di Sinistra italiana Aboubakarhanno denunciato il mancato pagamento degli stipendi e le gravi ...Soumahoro, ex lavoratori coop: "Sapeva tutto, famiglia usava soldi per scopi personali" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Tre ex lavoratori della cooperativa Karibu, amministrata dalla moglie e dalla suocera del deputato di Sinistra italiana Aboubakar Soumahoro ...