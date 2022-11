Non si fermano davanti a nulla | sciacalli rossi nella melma

(Di domenica 27 novembre 2022) Se Salvini stesse zitto, "La Repubblica" titolerebbe sull'intollerabile silenzio del vicepremier. No, non è un Paese normale quello che polemizza su tragedie ancora in corso. Nonostante la paura di trovare morti i dispersi, loro pensano al tornaconto ululando contro il solito nemico. Sciacallaggio misto a vergogna per il dolore di Ischia, travolta da una frana nel comune di Casamicciola. Ma c'era chi ne approfittava per dare addosso al governo senza prima preoccuparsi di stringersi attorno ad una comunità soffocata dal dolore. Venivano giù le case, ma era più importante la polemica. Il premio bufala di giornata spettava proprio al quotidiano diretto da Maurizio Molinari che, a pochissime ore dalla frana, ha subito preso di petto Salvini. Il leader leghista era a Milano, per inaugurare una tratta di metropolitana. Sul cellulare del ministro arrivavano immagini da Ischia, le prime ...

La Repubblica

... per Minelli si continua a giocare e mentre tutti siAyé si avventa sulla sfera avendo ... Un paio di spunti di Rauti e Dickmannbastano per far entrare in partita la Spal ed il cinismo ...Se mile autorità stavo cercando la felicitàdovrebbero proprio essere invece le autorità a guidare la macchinata A proposito di felicitàdopo quello che è successo a Modena mettere la ... Parco della giustizia di Bari, Sisto: "I ricorsi non fermano il progetto. Sarà pronto nel 2026" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La Juventus Women fermata in casa dal Como con il risultato di 1-1. La bianconera Linda Sembrant analizza la gara ai microfoni di JTV: "Abbiamo avuto tanto il possesso del pallone, ma non ...