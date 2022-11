Ischia | in volo sulla frana dei Maronti | l’edificio sopra il costone rischia di crollare del tutto Le immagini dal drone

(Di domenica 27 novembre 2022) C’è un’altrache in queste ore preoccupa sull’isola di. Ildei, sul versante meridionale dell’isola, ha subito ulteriori importanti cedimenti dopo le precipitazioni alluvionali registrate tra la notte e l’alba di sabato 26 novembre.realizzato al didelè stato già in parte divorato dal movimento franoso, ma rdidel, come mostrano ledal. Si tratta di unache si era già verificata nel 2020 con dimensioni decisamente minori. Ora, dopo le forti precipitazioni, la situazione si è nettamente aggravata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

