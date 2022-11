Firenze Marathon 2022 | doppietta etiope in una bella domenica Con 6 500 partecipanti

(Di domenica 27 novembre 2022) Sul podio per gli uomini Debele Fikadu Kebele in 2:08'45", solo 5 secondi più lento del record della gara di Kutto che risale al 2006, mentre per le donne la vittoria è andata a Tesema Atsede Baysa in 2: 25' 13" L'articolo proviene daPost.

Doppietta etiope alla 38/a edizione della Marathona: il primo posto sia maschile che femminile è andato infatti a due atleti dell'Etiopia. Sul podio per gli uomini Debele Fikadu Kebele in 2:08'45", solo 5 secondi più lento del record della gara di Kutto che risale al 2006, mentre per le donne la vittoria è andata a Tesema Atsede Baysa in 2:25'13". Giornata splendida sotto tutti i punti di vista la Firenze Marathon numero 38: climaticamente, come atmosfera di festa e dal punto di vista tecnico con il secondo tempo di sempre a Firenze. Nella mattinata di domenica 27 novembre ha preso il via la 38esima edizione della maratona di Firenze: più di 7500 i runner che vi hanno preso parte, quasi un terzo proveniente dall'estero.