Covid | in Campania cala il tasso di positività ma aumentano i ricoveri

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoInsi registra un calo deldima un leggero aumento dei. A fronte di 8.914 test i positivi sono 1.216 per undel 13,64% rispetto al 15,8 di ieri. In terapia intensiva restano 17 le persone ricoverate mentre nei reparti ordinari si passa dai 321 di ieri ai 323 di oggi. Una nuova vittima. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Si investe ancora nei grandi ospedali nonostante l'emergenzaci ha insegnato che non hanno ... Al convegno, presenti il presidente dell'ordine dei gioralisti della, Ottavio Lucarelli, il ...Stabili i numeri delin. I nuovi positivi sono 1.841 a fronte di 11.650 test per un tasso del 15,8% rispetto al 16,2 di ieri. Restano uguali i numeri relativi ai ricoveri in terapia intensiva (17) e nei ...Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.100 positivi su 15.191 tamponi esaminati, 383 in meno di ...In Campania si registra un calo del tasso di positività ma un leggero aumento dei ricoveri . A fronte di 8.914 test i positivi sono 1.216 per un tasso del 13,64% rispetto al 15,8 di ieri. (ANSA) ...