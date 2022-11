Cellulari | il vecchio modello che vale un tesoro | ecco quello che vale più di mille euro

(Di domenica 27 novembre 2022) Se avete un Nokia 3310 seppellito in fondo a un cassetto è arrivata l'ora di riesumarlo e metterlo in vendita. I collezionisti di vecchiesistono e sono disposti a spendere fino a. I modelli più ricercati? Oltre al Nokia 3310, icona di inizionnio, che può arrivare a 130, ci sono l'Ericsson T28, con lo sportellino richiudibile sui tasti, che si aggira sempre sui 100. Poi il primo smartphone della Apple, iPhone 2G. Il valore sul mercato varia dai 300ai 1.000. Il Nokia E90 Communicator con schermo a colori è vendibile a circa 500. Il Nokia 9000 Communicator: uscito nel 1996, simile a un pc portatile, con una tastiera completa e un grande schermo,...

