Ascolti TV 26 novembre 2022 | assente L' Eredità | record per Milly Carlucci

(Di domenica 27 novembre 2022) Come sono andati glitv del giorno 26? In questo sabato non sono mancati i mondiali di calcio, le cui partite hanno costretto diversi programmi di mamma Rai ad osservare uno stop oppure a slittare la propria messa in onda più tardi del consueto. Se già da alcuni giorni manca Amadeus con il suo Soliti Ignoti – Il ritorno, un altro game show molto seguito è stato cancellato dalla programmazione: L'. Da un po' di tempo a queste parti, i fan del gioco televisivo condotto da Flavio Insinna si sono ritrovati a dover adeguare i rispettivi impegni al nuovo orario de L', in quanto è andato in onda attorno alle ore 18.10. Ma a partire da questo sabato 26, gli spettatori sono rimasti spiazzati dall'ennesima variazione, tanto da domandarsi: cosa è ...

E' stato un sabato decisamente particolare quello di ieri, 26, che ha visto Ballando con le stelle andare in onda con un'ora e mezza di ritardo rispetto ... quindi, com'è andata inla ...Risultato da record per Rai 1 nella serata di sabato 26. Ballando con le Stelle ha raccolto il 34% di share ed è stato visto 3.504.000 spettatori. Ha faticato a tenere il passo la pellicola 'Come un gatto in tangenziale' su Canale che ha ...Rai 1 nel sabato sera televisivo ha inanellato un successo dietro l'altro. Si ferma al 12,5% "Come in gatto in tangenziale" su Canale 5.Con una durata monstre, Ballando con le stelle in partenza dopo le 22 vola al 34% di share e conquista la prima serata: ecco i dati del 26 novembre ...