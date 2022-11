Tredicesima | 11 | 7 mld ecco che fine faranno

Leggi su tvzap

(Di sabato 26 novembre 2022) È tempo di. Come riporta l’ANSA, quest’anno, secondo i dati diffusi dalla Cgia, l’ammontare toccherà quota 46,9 miliardi di euro. Di questi, 16,1 miliardi andranno nelle tasche dei pensionati, mentre 17,8 miliardi toccheranno ai lavoratori. In complesso, i beneficiari incasseranno un ammontare lordo pari a 35,5 mld di euro. E gli altri 11,7 mld che? (Continua…) LEGGI ANCHE: Limite ai contanti, da Natale cambia tutto: cosa si potrà fare Che cos’è laLa, in origine conosciuta anche come gratifica natalizia, è una mensilità aggiuntiva erogata come retribuzione ai lavoratori dipendenti di numerosi paesi e ai pensionati durante il mese di dicembre. Viene erogata in busta paga ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato, ...