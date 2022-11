Stramaccioni racconta il calcio senza pensare che lui è il re e tu uno stronzo qualunque Libero

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 novembre 2022) Su, Fabrizio Biasin tesse l’elogio di Andrea, voce di commento del Mondiale in Qatar per la Rai. Lo definisce la seconda voce più bella del Mondiale. “perché sa le cose e te le dice come se tu e lui foste davanti a uno spritz, mica come se lui fosse il re dele tu uno“. Presto tornerà a fare l’allenatore e purtroppo, al suo posto, arriverà “unex calciatore del tipo «io lo posso dire, non tu, perché io ho giocato a» e sentirai tantissimo la sua mancanza”. Biasin continua: “Andreati spiega perché l’Arabia Saudita gioca in un modo e l’Iran in un altro, ti spiega chi è Al Tambakti e chi Majid Hosseini, ti spiega i movimenti come farebbe con un Pulcino il primo giorno ...