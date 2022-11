Sonego-Shapovalov in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

(Di sabato 26 novembre 2022) Lorenzoe Denissi affronteranno nel primo singolare di Italia-Canada, seconda semifinale delledi. Il torinese è risultato decisivo contro gli Stati Uniti ai quarti di finale battendo Frances Tiafoe in due set molto tirati. Il canadese, invece, ha deluso nel singolo contro il tedesco Jan-Lennard Struff salvo poi sconfiggere in doppio il forte duo composto da Kevin Krawietz e Tim Puetz insieme al compagno Vasek Pospisil. Il pronostico pende leggermente dalla parte del nordamericano. Quest’ultimo ha anche prevalso nell’unico precedente, quello andato in scena lo scorso maggio nel primo turno degli Internazionali d’Italia (terra rossa)., però, non parte assolutamente battuto, pronto per cercare di portare un altro punto ...

L'Italia sfida il Canada nella semifinale di Coppa Davis. Si apre con, poi Musetti - Auger Aliassime e si chiude con il doppio Fognini/Bolelli. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Il tabellone di Coppa Davis... entusiasmo e puntando sulla cabala Oggi si parte alle ore 13 con la sfida tra i due n°2, che dovrebbe vedere protagonisti Lorenzoe Denis, che ieri ha perso il suo match di ...Sonego-Shapovalov è un match valido per le semifinali della Coppa Davis 2022: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.Dalle 13 di questo pomeriggio l'Italia affronterà il Canada, per centrare una finale in Coppa Davis che manca dal 1998 ...