Polonia - Arabia Saudita 2 - 0 | Zielinski e Lewandowski firmano il successo

(Di sabato 26 novembre 2022) Seconda partita del girone C, latrova la sua prima vittoria nel Mondiale e sale in testa al Girone aspettando di vedere il Messico sfidare l'Argentina. Buona prova dell'che ha ...

Labatte 2 - 0 l'Saudita in un match valido per la seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali di Qatar 2022. Il successo consente alla nazionale polacca di salire a 4 punti e scavalcare la ......00 Monaco - Bayern 80 - 79 20:00 Panathinaikos - ASVEL 77 - 58 20:30 Barcelona - Baskonia 96 - 84 Visualizza Euroleague CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Tunisia - Australia 0 - 1 14:00...Polonia-Arabia Saudita, il primo tempo. L’inizio è tambureggiamte con continui ribaltamenti di fronte da una parte e dall’altra. La gara non si sblocca e i ritmi si abbassano a 10 minuti dalla fine de ...Robert Lewandowski (34 anni) di mestiere fa gol, e per il primo in un Mondiale è ancora capace di emozionarsi. Fino a oggi pomeriggio, nella sfida della sua Polonia con ...