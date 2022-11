Italpress

"A breve partiranno i cantieri per la ripartenza della, proprio oggi ho parlato con l'aggiudicatario che mi ha confermato che si potrà ...il presidente di Regione Lombardia Attilio..."Una bella giornata e una bella infrastruttura per Milano", ha sottolineato il governatore, che ha aggiunto: "A breve partiranno i cantieri per la ripartenza della". "Penso sia ... Pedemontana, Fontana "Presto partiranno i cantieri" Agenzia di stampa Italpress Sono state inaugurate le prime sei stazioni della metro M4 di Milano realizzata dal Gruppo Webuild, che hanno aperto le porte a cittadini e turisti del capoluogo lombardo. Si tratta di 5,4 chilometri ...Lo ha spiegato l'assessore alla Mobilità del Comune Arianna Censi a margine dell'inaugurazione della nuova linea della metropolitana M4 ...