Napoli World 2022 | svelato il programma ufficiale

(Di sabato 26 novembre 2022)è un festival di “music”, importante evento live rivolto ai musicisti e addetti ai lavori del campo musicale ma aperto alla città. Nasce come seconda edizione di Music Connect-Italy dopo Pistoia nel 2021, da un’idea di Davide Mastropaolo e Fabio Scopino, fondatori di ItalianBeat, che ne curano la direzione artistica. L’iniziativa, finanziata e promossa dal Comune dinell’ambito del progetto “Città della Musica”, è fortemente voluta dal Sindaco die dal suo delegato per l’industria musicale e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi . In coerenza con le linee guida di “Città della Musica”,ha lo scopo di valorizzare ...

politicamentecorretto.com

... in adesione alla campagna internazionale "Orange the" come segnale tangibile dell'assoluta ... un progetto pilota che prevede - a Torino, Milano e- la consegna di un device a 45 donne, ...... che è stata recentemente citata nella prestigiosa classifica's Top 2% Scientists elaborata ...ambito nazionale e internazionale quali il professor Paolo Ascierto dell'Istituto Pascale di... Napoli World 2022, scopri il programma del primo showcase festival e meeting b2b internazionale. - politicamentecorretto.com Napoli World 2022 è un festival di “world music”, importante evento live rivolto ai musicisti e addetti ai lavori del campo musicale ma aperto alla città. Nasce come seconda edizione di Music Connect- ...Da un’idea del Maestro Pizzaiolo Espedito Mauro, alla guida della Pizzeria OWAP One World All Pizzas, prende forma l’installazione che sarà possibile ammirare per tutto l’arco del periodo natalizio, a ...