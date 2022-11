Morta Irene Cara | premio Oscar per Fame e FlashdanceWhat a feeling

La cantante e attrice statunitenseCara, pseudonimo diCara Escalera, voce e volto di hit indimenticabili come Fame e What a feeling per i musical ... èa 63 anni nella sua casa in ...... What a Feeling', grazie alle quali vinse per due volte l'Oscar per la migliore canzone: la cantante e attrice statunitenseCara, pseudonimo diCara Escalera, èall'età di 63 anni. ...Era diventata famosa a livello internazionale con hit come «Fame» e «Flashdance... What a Feeling», grazie alle quali vinse per due volte l'Oscar per la migliore ...La pluripremiata cantante, cantautrice e attrice Irene Cara è morta all’età di 63 anni. Cara era conosciuta soprattutto per le sue hit Fame, che raggiunse la vetta della classifica dei singoli nel ...