La Juve studia l’affare Parisi | la contropartita scelta e il piano dell’Empoli | Primapagina

(Di sabato 26 novembre 2022) 2022-11-26 00:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il Mondiale con vista sul futuro. Per alcuni giocatori il torneo in Qatar è una vetrina per rilanciarsi sul mercato, voltare pagina e cambiare aria. Tra questi c’è Alex Sandro, in scadenza di contratto con lantus e destinato a lasciare i bianconeri a fine stagione. Lì a sinistra la dirigenza bianconera dovrà cambiare qualcosa, l’unico giocatore di ruolo oltre al brasiliano è De Sciglio e se Alex Sandro andrà via bisognerà sostituirlo mettendo mano al mercato. LA– Per questo lastando diversi profili per la fascia mancina, e tra i giocatori che piacciono di più c’è il classe 2000Fabiano. Seconda ...

TuttoJuve24.it

CONCORRENZA - Laci pensa e valuta eventuali contropartite da inserire nell'affare: l'indiziato principale è Mattia Compagnon, attaccante esterno classe 2001 che in questa stagione ha ...Laa caccia di rinforzi sulla destra: alla lunga lista di candidati, si aggiunge un altro nome dalla SpagnaLa Juventusi suoi uomini al Mondiale, per ora scesi in campo con fortune alterne. ... Calciomercato Juventus, Rugani in uscita: Cherubini studia la situazione Sport - Il serbo da tempo è seguito dalla Juventus che punta a prelevarlo dalla Lazio a parametro zero, se Lotito non troverà una soluzione. Intanto si studia per Rabiot a .... Milinkovic - Savic alla ...Il Mondiale con vista sul futuro. Per alcuni giocatori il torneo in Qatar è una vetrina per rilanciarsi sul mercato, voltare pagina e cambiare aria. Tra questi c'è Alex Sandro, in scadenza di contratt ...