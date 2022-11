Ischia flagellata dal maltempo A causa di una frana ci sono morti e dispersi

(Di sabato 26 novembre 2022) È emergenzasull’isola di. A partire dalle prime luci dell’alba di sabato 26 novembre, arrivano immagini che raccontano di una situazione critica e di uno scenario davvero devastante con 8accertati,e un centinaio di sfollati. I soccorritori stanno facendo il possibile per raggiungere chi è ancora in difficoltà, ma frane e fango rendono tutto più difficile.dal: una decina di case travolte dal fango L’isola diè stata colpita da una pesante ondata di. Intorno alle 5 di questa mattina unasi è verificata nella zona di Casamicciola Terme raggiungendo poi il lungomare in Piazza Anna De Felice. Il fango e i detriti hanno travolto e distrutto ...

Interrotti i collegamenti via mare Le squadre della Protezione civile regionale sono all'opera dall'alba di questa mattina sull'Isola diper supportare i soccorsi alla popolazione rimasta ...Situazione critica anche in Sardegna ,da nubifragi e sferzata da forte vento. C'è ... causando l'isolamento die Procida. Il vento ha sferzato l'area raggiungendo la velocità di 70/...ISCHIA. Tredici persone risultano disperse a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia, dopo che stamattina una frana è crollata dalla parte alta di via Celario. "Ci sono almeno 8 morti accertati", ha ...