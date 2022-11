“GF VIP” 7 | balletto troppo spinto nella casa | la regia costretta a censurare le immagini

(Di sabato 26 novembre 2022) News Tv. I giorni proseguonodel “Grande Fratello Vip“. La convivenza è sempre più forzata. Essere chiusi in quattro mura, senza avere contatti con l’esterno è sicuramente una prova molto difficile. I “vipponi” cercano di impiegare il tempo in qualche modo, ma c’è qualcuno che esagera decisamente. Una concorrente si è resa protagonista di une laè statale. (Continua…) LEGGI ANCHE: “GF VIP” 7, Edoardo Donnamaria scopre cos’è successo sotto le coperte tra Oriana e Antonino “GF VIP” 7,: lacensura I giornidel “Grande ...

Grande Fratello

...in quanto preferito 00.50 Anticipato ildi Carmen Russo 00.40 Tra Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Salatino, Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi, il......GF, è scattato il bacio tra Luciano Punzo e Alberto De Pisis . I due Vipponi erano in cucina con altri compagni d'avventura, quando hanno improvvisato un passo di danza. Al culmine del, ... Il balletto di Carmen Russo - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Oriana Marzoli questa volta esagera per davvero e lo fa nella migliore maniera possibile con un post balletto da urlo - VIDEO ...Gf Vip 7, Oriana Marzoli col suo ballo super h0t scatena il web. Oriana Marzoli al Gf Vip 7 è una concorrente che fa discutere ed è al ...