Ecco la prima carta di credito per pagare con l’impronta digitale | la sicurezza è al top

(Di sabato 26 novembre 2022) Abbiamo davanti a noi una nuovadiche non era mai stata creata in precedenza, e che pensiamo sarà in grado di rivoluzione le transazioni che avvengono ogni giorno. Cosa è stato appena inventato? La nuovadella società è geniale – Computermagazine.itUn modo alternativo di usare ladiSella Personal Credit si è posta una domanda: in che modo si potrebbe rendere più semplice una transazione di pagamento? E poi si è risposta da sola: basterebbe appoggiare il dito sulladi. Tutto questo sarebbe possibile con un riconoscimento biometrico che, grazie a un piccolo chip, consentirebbe a tutto di effettuare pagamenti utilizzando la propria impronta. Per questo motivo ha deciso di ...

Il Sole 24 ORE

...di un passaggio in una big. Ora potrebbe essere arrivato il suo momento. FOTOGALLERY %s Foto ... Da Gakpo (già autore di due reti) ad Al - Dawsari,10 consigli per gli acquisti GUIDA AL ...Leggi anche > Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme: in vacanza (di lusso) alle Maldive Non è lavolta che Chanel si mostra solidale col padre. Da quando i gossip sulla separazione di Totti ... Dalle agevolazioni prima casa under 36 al bonus acqua potabile, ecco le scadenze in arrivo e ciò che ... Il conduttore e direttore artistico della kermesse, ospite alla Milano Music Week, ha svelato qualche dettaglio del suo Sanremo 2023. “Le canzoni le seleziono in macchina in viaggio da Milano-Roma e v ...RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri s'è scatenato con l'Under 21 nell'ultima sfida contro la Germania giocata ad Ancora. Un doppio messaggio per Sarri dopo la titolarità ...