2 uomini su 10 rinunciano al sesso per dolore fisico e psichico 

Micromega

...al 40 % di sconto Circa 4 milioni diitaliani con 'sindrome del lenzuolo' Secondo gli specialisti la ' sindrome del lenzuolo ' colpisce 4 milioni diche, in due casi su 10,...Secondo gli specialisti la 'sindrome del lenzuolo' colpisce 4 milioni diche, in due casi su 10,al sesso per dolore fisico e psichico. L`obiettivo degli andrologi SIA è dunque ... Per combattere la violenza sulle donne bisogna farla uscire dall'invisibilità . Gli Andrologi: “Problema di cui si parla poco. Consultare lo specialista” “Stasera non me la sento”: sembra una scusa per non fare sesso prettamente femminile, ma, invece, può essere il segnale di u ...La tirolese, che proprio sulla 'Superstar' ha ottenuto l'unico podio in Coppa del Mondo, ha dato forfait per il gigante di sabato visto il poco allenamento dopo l'infortunio al ginocchio dello scorso ...