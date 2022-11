Ucraina | vice presidente Duma Tolstoj | “Rispediremo Kiev nel XVIII secolo”

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – “A voi occidentali manca il senso della storia”. Così ildellarussa Pjotr, trisnipote del grande scrittore,dellae sostenitore della linea più dura controin un’intervista al Corriere della sera. “Basta guardare ai conflitti dei secoli scorsi tra Russia ed Europa per capire”, afferma il leader ultranazionalista. “Nell’Ottocento eravamo a Parigi, nel Novecento a Berlino. Quindi, l’unico punto di mediazione è la nostra bandiera su. Poi vedremo”. Quanto alle difficoltà russe sul campo, “questo è un film che si sta facendo l’Occidente – dice– In qualsiasi guerra si verificano periodi di vittorie, momenti di arretramenti e di ...

Adnkronos

