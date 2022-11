Stoltenberg | da Putin attacchi brutali perché sta fallendo

TGCOM

"Vladimirsta fallendo in Ucraina e dunque procede con maggiore brutalità, attaccando gli obiettivi ... Lo ha detto il segretario generale della Nato Jensin conferenza stampa, ...Dal punto di vista diplomatico si segnalano le parole del segretario della Nato, così come le battute, o per meglio dire le "frecciate" tra Zelensky esulla Crimea.... Nato, Stoltenberg: da Putin attacchi brutali perchè sta fallendo Alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato di Bucarest, il segretario generale Jens Stoltenberg chiederà agli alleati di aumentare l'aiuto "non letale" all'Ucraina ...Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg apre le porte all'Ucraina dell'Alleanza Atlantica sfidando Mosca.