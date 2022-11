Serie A | campionato 2023-2024 | al via il 20 agosto

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 25 novembre 2022) La LegaA ha comunicato la date di inizio e conclusione del prossimo, stagione: da domenica 20a domenica 26 maggio.Per quanto riguarda la stagione in corso la ripresa è prevista per il prossimo 4 gennaio (terzo impegno infrasettimanale della stagione, l'ultimo in programma il 3 maggio), con 10 partite in programma lo stesso giorno. L'ultima giornata si giocherà nel weekend del 3-4 giugno, due settimane più tardi rispetto alla stagione precedente. L'ultimo stop per gli impegni delle nazionali è previsto invece dal 20 al 28 marzo