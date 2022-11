Qatar 2022 | i tifosi dell’Iran manifestano per la libertà delle donne

(Di venerdì 25 novembre 2022) Poco prima dell’inizio della partita tra Galles e Iran per la seconda giornata del Gruppo B a, iiraniani hanno manifestato per la. Tantissimidella Nazionale iraniana si sono presentati allo stadio per ricordare la morte di Mahsa Amini ad ottobre. La squadra, a differenza di ciò che è successo nella partita con l’Inghilterra ha cantato l’inno. La Nazionale era stata anche redarguita dalla federazione iraniana e ci sarebbero state conseguenze se non avessero cantato l’inno. Alcuni giocatori hanno mosso solo le labbra ma altri hanno deciso di cantare l’inno nazionale durante la partita tra Galles e Iran a. La tifoseria iraniana si è dimostrata ancora una volta vicina agli ...

