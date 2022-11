Oriana Marzoli lasciata da Antonino Spinalbese | lo prende in giro con gli altri

(Di venerdì 25 novembre 2022) Per sapere come reagire velocemente quando si viene mollati da qualcuno citofonare. La venezuelana oggi al Grande Fratello Vip 7 ha dimostrato di avere tutta la capacità non solo di affrontare l’addio di, ma anche di farlo diventare solo un momento su cui riderci su. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’addio tra: “Tu sei una Porsche io voglio una Ferrari” E così anche questa coppietta è giunta al capolinea e in tempi record.non ci ha impiegato nemmeno una settimana chiudere con, rea di essere troppo superficiale e non dare il giusto peso al suo ruolo di padre. L’ex di ...

Gara di gaffe al Gf Vip fra Antonino Spinalbese e. La situazione è precipitata la notte scorsa, quando l'ex di Belen ha confidato alla venezuelana che gli manca parecchio sua figlia, Luna Marì, ma lei ha risposto che la cosa che le ...Antonino Spinalbese epare che facciano la gara a chi la spari più grossa al Grande Fratello Vip. Quella che sembrava una storia in erba e promettente si è trasformata in un amen nel 'festival del veleno'. ...La conduttrice crede che Antonino non debba dispiacersi di come sono andate le cose: “È un rapporto che non sta in piedi” ...Gara di gaffe al Gf Vip fra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. La situazione è precipitata la notte scorsa, quando l’ex di Belen ha confidato alla venezuelana che gli manca ...