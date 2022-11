Grande Fratello Vip | Wilma Goich e Daniele Dal Moro si baciano | ecco com’è andata

(Di venerdì 25 novembre 2022)Dal, la storia continua. Andiamo per gradi, con i tre episodi nel “mirino” dei social. Patrizia Rossetti, tornata nella Casa dopo il covid, non l’ha trovata esattamente pulitissima: “Come ho trovato la casa? Negativo. Ho trovato sigarette ovunque, cucina peggio di come l’abbiamo lasciata. Prima di andare a letto stasera devono sistemare seno’ non si dorme”. A quel punto Antonino Spinalbese ha detto ache sarebbe stato il caso di dare un bacio a Patrizia eper ringraziarle e tac,si è voltata verso Dele c’è scappato un bacio sulle labbra. Dunque la cantante pensa che sia amore? “Dallo studio volevano far passare l’idea di una storia d’amore tra”, le ...

Antonino Spinalbese ha messo un punto alla frequentazione con Oriana. L'interesse tra i due concorrenti è nato nella casa delvip circa due settimane fa, sfociando in notti di passione travolgenti . Ma dopo l'ultima diretta, nella quale il loro feeling è stato messo sotto la lente di ingrandimento, l'hair ...Ad Antonella continua a non andare giù la presenza di una ex di Edoardo nella casa delVip : non appena ne ha l'occasione, infatti, la napoletana palesa la forte gelosia che prova nei confronti di Micol. Dopo aver visto duettare il fidanzato con Incorvaia, ad esempio, la ...LA LETTERA Bella, bellissima, una modella, un’attrice. Ascolta: Donne, il messaggio di Lucia Mascino: «Diventiamo regine di noi stesse» Me lo dicono da quando sono ...Stasera , in prima serata, su Canale, prima visione in chiaro del film tv «Mio fratello, mia sorella», prodotto da Lotus Production, una società di Leone Film ...